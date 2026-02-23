Richard Lee Bantah Isu Uang Damai dengan Doktif, Begini Penjelasannya
jpnn.com, JAKARTA - Dokter kecantikan Richard Lee akhirnya buka suara setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.
Melalui akunnya di Instagram, Richard Lee mengaku kini ingin menggunakan waktu untuk refleksi dan evaluasi.
"Alhamdulillah, saya sudah kembali beraktivitas dan mulai bekerja seperti biasa. Waktu ini saya gunakan untuk banyak refleksi dan evaluasi," ungkap Richard Lee, Senin (23/2).
"Banyak hal yang ingin saya benahi agar ke depan bisa bekerja lebih baik dan lebih bertanggung jawab," sambungnya.
Dokter Richard Lee memastikan bahwa aktivitas klinik miliknya akan kembali berjalan normal.
Dia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pasien dan pelanggan yang masih percaya kepadanya.
"Mulai minggu ini, seluruh aktivitas klinik dan pengembangan produk akan berjalan normal kembali bersama tim yang selama ini tetap berjuang," tuturnya.
Dalam unggahan tersebut, Richard Lee juga memberikan klarifikasi terkait isu upaya perdamaian di luar proses hukum.
