Richard Lee Klaim Produknya Kantongi Izin BPOM, Doktif Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee mengeklaim produk yang dijualnya telah lulus BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut pun sampai ke telinga seterunya, Dokter Detektif atau Doktif.

Dengan bernada sindiran, dokter pemilik nama Samira itu lantas menanggapi klaim dari Richard Lee.

"Tidak ada maling yang ngaku ya," ungkap Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Alih-alih merespons pernyataan Richard Lee, Doktif justru memilih menyerahkan perihal tersebut kepada penyidik.

Pasalnya dugaan kasus yang menyeret produk Richard Lee itu tengah berjalan di Polda Metro Jaya.

"Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik, penyidik Polda Metro Jaya terutama Krimsus Tegak Lurus Merah Putih," ucapnya.

Doktif pun menyinggung soal karakter Richard Lee dalam menyampaikan informasi.