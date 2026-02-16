Ricky Nelson Bongkar Fakta di Balik Kemenangan Melelahkan Persija Jakarta di Bali

jpnn.com - Persija Jakarta berhasil membawa pulang tiga poin dari lawatan ke markas Bali United pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan Bali United vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 0-1.

Gol semata wayang Persija lahir lewat aksi Gustavo Almeida ketika laga baru berjalan delapan menit.

Keunggulan tersebut menjadi modal penting Persija untuk mengontrol ritme permainan hingga pertandingan usai.

Asisten pelatih Persija Ricky Nelson menilai kemenangan ini lahir dari disiplin tinggi dan konsistensi menjalankan rencana.

"Lewat doa dan kerja keras seluruh pemain, kami berjuang lebih dari 100 menit. Seperti yang sudah kami perkirakan sejak awal, ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena Bali United memainkan permainan dengan banyak transisi."

"Hal itu sudah kami antisipasi, tetapi tetap sangat melelahkan bagi kami," ucap Ricky.

Kemenangan atas Bali United makin spesial mengingat Persija sebelumnya kerap kesulitan meraih hasil maksimal di Pulau Dewata.