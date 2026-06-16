menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ricky Nelson Tak Mau Persis Berlama-lama di Kasta Kedua

Ricky Nelson Tak Mau Persis Berlama-lama di Kasta Kedua

Ricky Nelson Tak Mau Persis Berlama-lama di Kasta Kedua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persis Solo Ricky Nelson. Foto: ANTARA/Ardiles Leloltery

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih anyar Persis Solo, Ricky Nelson, langsung memasang target tinggi setelah resmi ditunjuk menakhodai Laskar Sambernyawa untuk mengarungi Championship 2026/27. 

Ricky menegaskan dirinya datang ke Solo dengan satu tujuan utama, yakni membawa Persis kembali ke Super League.

Menurut Ricky, Persis merupakan klub besar yang memiliki semua syarat untuk bangkit dari keterpurukan. 

Baca Juga:

Untuk itu, dia tidak ragu menerima tawaran manajemen meski tantangan yang dihadapi terbilang berat seusai tim terdegradasi musim lalu.

“Saya sangat yakin kami akan bisa kembali ke Super League,” tegas Ricky Nelson.

Keyakinan tersebut, kata Ricky, bukan tanpa alasan.

Baca Juga:

Dia melihat Persis memiliki kekuatan besar dari sisi klub, kota, hingga dukungan suporter yang selama ini dikenal fanatik dan loyal.

"Persis adalah tim yang punya potensi. Ini kota yang luar biasa dengan suporter yang luar biasa. Karena itulah saya menerima tantangan ini," ujarnya.

Persis Solo telah menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih baru. Ricky bertekad membawa Laskar Sambernyawa kembali ke kompetisi teratas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI