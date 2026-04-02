Ricky Soebagdja Dapat Amanah Besar, PBSI Siapkan Generasi Emas Baru

jpnn.com - PP PBSI menunjuk Ricky Soebagdja sebagai Kepala Pelatnas Wilayah (Pelatwil) untuk tahun 2026.

Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperkuat sistem pembinaan atlet secara lebih merata di berbagai daerah.

Selain menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Ricky kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pelatwil berjalan selaras dengan kebijakan pelatnas utama di Cipayung.

Dia juga berperan dalam mengawasi serta mengoordinasikan proses pembinaan di daerah agar terhubung dengan sistem pusat.

Program pelatwil sendiri menjadi upaya desentralisasi pembinaan yang diharapkan mampu menjaring potensi atlet dari berbagai wilayah.

Saat ini, program tersebut telah berjalan di dua titik, yakni Medan untuk wilayah barat dan Surabaya untuk wilayah tengah.

"Ketua umum memberi saya amanah untuk memastikan pelatwil yang sudah dibentuk bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana," ucap Ricky.

Dia menegaskan bahwa seluruh proses, mulai dari program latihan hingga sistem pembinaan, akan tetap berada di bawah pengawasan pusat.