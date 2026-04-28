Ricu’s Secret Dorong Gaya Hidup Sehat Lewat Inovasi Milshack Chocolate

jpnn.com, JAKARTA - Ricu’s Secret kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Top Innovation Choice Award 2026, melalui inovasi produknya, Milshack Meal Replacement Chocolate.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas inovasi produk yang menghadirkan solusi praktis bagi masyarakat modern dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Milshack Chocolate diperkenalkan sebagai produk meal replacement dengan konsep berbeda yang mengedepankan kepraktisan tanpa mengesampingkan nilai gizi.

Produk ini dikemas dalam bentuk pouch siap seduh, sehingga dapat dikonsumsi kapan saja tanpa memerlukan alat tambahan seperti gelas atau sendok.

Inovasi tersebut dinilai menjawab kebutuhan gaya hidup serba cepat, terutama bagi individu dengan mobilitas tinggi.

Melalui produk ini, Ricu’s Secret tidak hanya menawarkan minuman, tetapi juga solusi bagi masyarakat yang kerap melewatkan waktu makan akibat kesibukan.

Milshack Chocolate juga ditujukan bagi konsumen yang ingin menjaga pola makan tetap seimbang dengan cara yang lebih efisien dan mudah diakses.

Inovasi ini diharapkan dapat mendorong perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sehat, tanpa mengganggu aktivitas harian.