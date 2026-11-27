Ricu’s Secret Raih Tiga Penghargaan, Ricky Cuaca Siapkan Ekspansi pada 2027
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ricky Cuaca atau yang akrab disapa Ricu makin serius mengembangkan bisnisnya. Berangkat dari pengalaman transformasi gaya hidup, dia mendirikan Ricu’s Secret, brand lokal yang berfokus pada produk gaya hidup sehat dan berhasil meraih tiga penghargaan sepanjang 2026.
Perjalanan tersebut bermula dari pengalaman Ricky mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Transformasi itu tidak hanya membawa perubahan pada penampilan fisiknya, tetapi juga membuka peluang baru dalam dunia bisnis.
Dari pengalaman pribadi tersebut, ia melihat perlunya produk kesehatan yang praktis, menyenangkan, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kembangkan Ricu’s Secret dari Pengalaman Pribadi
Sebagai Founder & CEO, Ricky mengembangkan Ricu’s Secret dengan konsep Smart Healthy Living Essentials.
Brand tersebut menghadirkan sejumlah produk untuk mendukung kebutuhan gaya hidup sehat, seperti BYFT sebagai minuman tinggi serat, Sweet Joy sebagai alternatif pemanis pengganti gula, Milshack sebagai minuman pengganti makanan, serta Nutrichips dan Spiceboom.
Seluruh produk tersebut dikembangkan dengan filosofi Make It Simple, Make It Delicious, Make It Healthy. Melalui konsep itu, Ricky ingin mengubah pandangan masyarakat bahwa menjalani gaya hidup sehat tidak harus rumit dan membosankan.
Dia juga berharap pengalamannya dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan, penampilan, dan kepercayaan diri.
Raih Tiga Penghargaan Sepanjang 2026
Keseriusan Ricky membangun bisnis tersebut turut membawa Ricu’s Secret meraih tiga penghargaan sepanjang 2026.
Ricu’s Secret meraih tiga penghargaan sepanjang 2026 dan menyiapkan ekspansi bisnis pada 2027.
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