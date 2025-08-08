RIDE THE REWARDS dari AEON MALL Sentul City Bertabur Hadiah

jpnn.com, SENTUL - Sebagai bentuk apresiasi kepada pengunjung setianya di tahun kelima beroperasi, AEON MALL Sentul City menggelar shopping program RIDE THE REWARDS yang memiliki total 27 macam hadiah fantastis dengan grand prize satu unit mobil listrik BYD M6.

Launching pada 8 Agustus 2025, pengunjung yang juga menjadi member aplikasi AEON MALL Indonesia dapat mengikuti shopping program ini dengan cara mengumpulkan kupon undian.

Untuk menambah kemeriahan malam tahun baru, shopping program RIDE THE REWARDS akan diundi pada 31 Desember mendatang di Canal Stage, Ground Floor.

Sebanyak 27 hadiah yang dapat dimenangkan oleh pengunjung selain mobil listrik BYD M6 adalah motor Vespa Sprint 150 I-Get ABS, motor Yamaha Fazzio, tiket kapal pesiar, game console Nintendo Switch 2, game console PlayStation 5, Apple Watch, TV, paket liburan ke Bali, AEON MALL shopping voucher bernilai jutaan rupiah dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Untuk mendapatkan satu kupon undian, pengunjung wajib mengumpulkan lima stamp yang bisa didapatkan dari berbelanja di seluruh toko yang berada di AEON MALL Sentul City.

Sedangkan untuk mendapatkan 1 stamp, pengunjung dapat melakukan transaksi minimal Rp 500 ribu dan menukarkan struknya di Eternity Privilege, East Area, Second Floor.

“Pada bulan Oktober tahun 2025 AEON MALL Sentul City genap berusia 5 tahun, kami mencoba untuk memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda di AEON MALL Sentul City. Dengan adanya shopping program RIDE THE REWARDS. Kami berharap pengunjung setia AEON MALL Sentul City dapat merasakan apresiasi serta rasa terima kasih kami atas dukungannya selama ini. Kami sudah menyiapkan banyak hadiah terbaik dengan mobil listrik BYD M6 sebagai hadiah utama. Semoga shopping program ini diterima dengan baik dan dapat menjadi program rutin yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, tentunya dengan hadiah yang lebih menarik lagi” ungkap Bayu Tunggul Aji, General Manager Mall Operation AEON MALL Sentul City.

RIDE THE REWARDS merupakan shopping program terbesar yang akan digelar perdana oleh AEON MALL Sentul City pada tahun 2025.