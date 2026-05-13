menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ridho Memastikan Ketegangannya dengan Beckham Sudah Mencair

Ridho Memastikan Ketegangannya dengan Beckham Sudah Mencair

Ridho Memastikan Ketegangannya dengan Beckham Sudah Mencair
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memastikan hubungannya dengan gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, sudah kembali mencair.

Sebelumnya, video ketegangan antara Ridho dan Beckham ramai beredar di media sosial dan memicu berbagai spekulasi.

Banyak suporter menilai emosi pertandingan terbawa hingga peluit akhir, karena duel Persija kontra Persib di Samarinda berlangsung panas dan penuh tekanan.

Baca Juga:

Namun, Ridho menegaskan persoalan itu kini sudah selesai. Bek Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan dirinya dan Beckham sudah saling berkomunikasi dengan baik setelah pertandingan.

Menurut Ridho, tensi tinggi dalam laga besar seperti Persija melawan Persib merupakan hal yang sulit dihindari.

Apalagi pertandingan tersebut menjadi laga krusial yang sarat gengsi dan tekanan.

Baca Juga:

"Pekan 32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan, tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan," kata Ridho di akun Instagram pribadinya. 

"Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam, biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya."

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho memastikan hubungannya dengan gelandang Persib Beckham Putra telah membaik, usai sempat terlibat ketegangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI