Ridho Rahmadi Mundur dari Posisi Ketum, Partai Ummat Langsung Konsolidasi Internal

jpnn.com, JAKARTA - Partai Ummat melakukan rotasi di struktur pucuk pimpinan setelah sang ketua umum, Ridho Rahmadi mundur dari posisi tertinggi parpol tersebut.

Menantu Amien Rais itu mengundurkan diri dan digantikan sementara oleh Ustaz Ansufri Idrus Sambo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Ummat.

Perihal pengunduran diri Ridho Rahmadi dan jabatan Plt Ketum Partai Ummat tersebut telah dikonfirmasi oleh Ustaz Idrus Sambo. "Iya, benar," ujar Ustaz Sambo singkat kepada wartawan.

Sementara itu dalam siaran pers, Majelis Syura Partai Ummat selaku lembaga permusyawaratan tertinggi pimpinan partai Ummat telah menyampaikan pernyataan resmi kepada sahabat pengurus, kader dan simpatisan Partai Ummat, jajaran media massa, rekan-rekan jurnalis, serta masyarakat Indonesia, terkait langkah strategis konsolidasi internal serta penyegaran didalam struktural pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat.

Ustaz Ansufri Idrus Sambo menyampaikan telah digelar Musyawarah Majelis Syura ke-8 pada Rabu, 26 Agustus 2026 dengan menghasilkan keputusan 4 poin penting pernyataan resmi sebagai berikut:

Pertama, penerimaan pengunduran diri Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Majelis Syura Partai Ummat. Majelis Syura secara resmi telah menerima surat pengunduran diri tertulis yang diajukan oleh Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi serta Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat, Taufik Hidayat.

Baca Juga: Partai Ummat Minta Prabowo Bersihkan Oknum Nakal di Institusi Penegak Hukum

Ketentuan putusan tersebut merujuk pada ketentuan Bab VII Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Ummat, Majelis Syura menghormati keputusan tersebut dan menyatakan menerima pengunduran diri yang dimaksud.

Kemudian Majelis Syura menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang mendalam atas seluruh dedikasi, khidmat perjuangan, dan kontribusi nyata yang telah dicurahkan selama menakhodai kepengurusan eksekutif pusat Partai Ummat.