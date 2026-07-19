Riding Bareng Pencinta Vespa Bandung, AHY Tegaskan Semangat Persaudaraan

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memenuhi undangan Overlanding Indonesia (OVI) Jabar untuk berkendara bareng, Sabtu (18/7).

Dalam kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia itu, AHY bersama ratusan pecinta Vespa menjelajahi kawasan heritage Kota Bandung.

Mengawali perjalanan dari kawasan Laswi Heritage dan Gudang Perkeretaapian Kosambi yang kini menjadi ruang kreatif publik, AHY bersama para riders menempuh rute sekitar 10 kilometer melintasi sejumlah ikon bersejarah Kota Bandung, seperti Titik Nol Kilometer, Gedung Merdeka (Museum Konferensi Asia Afrika), Hotel Savoy Homann, hingga Hotel Preanger.

“Saya senang sekali setelah menyusuri Kota Bandung yang penuh dengan kenangan tadi pagi. Udaranya juga bagus sekali, pohonnya rindang, udaranya sejuk, dan penuh dengan nostalgia. Saya bisa dikatakan tumbuh remaja di Kota Bandung, sehingga banyak sekali kenangan di sini. Bandung bukan hanya kota yang indah dan cantik, tetapi juga kota yang kreatif, yang sejak dulu memiliki komunitas yang sangat kuat, klub yang begitu banyak, dan perkumpulan yang hidup,” ujar AHY.

Rangkaian perjalanan ini menjadi momentum bernostalgia sekaligus menghidupkan kembali semangat sejarah di jantung Kota Bandung yang dikenal sebagai Parijs van Java.

AHY juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme komunitas yang begitu besar dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi yang semakin luas antara Overlanding Indonesia dan berbagai komunitas di masa mendatang.

“Menurut penuturan Pak Arief Rahman, masih banyak yang ingin bergabung, tetapi karena keterbatasan ruang belum semuanya dapat ikut. Insyaallah ini menjadi kick off dari kebersamaan kita ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik karena niat kita juga baik,” katanya.