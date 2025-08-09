Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tak Bertemu Saat Tes DNA, Kenapa?
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar menuturkan, kliennya tak bertemu dengan Lisa Mariana ketika menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.
Tes itu dilakukan untuk memastikan klaim Lisa Mariana bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah biologos dari anaknya.
"Enggak ketemu (Lisa Mariana)," ujar Muslim Butarbutar di Bareskrim Polri.
Sebab, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana melakukan tes DNA di ruangan yang berbeda.
Meski begitu, Muslim Butarbutar memastikan rangkaian tes tersebut dilakukan dengan transparan.
"Tes DNA tadi beda ruangan, Lisa Mariana dan anaknya di ruangan 16, pak Ridwan Kami di lantai 15, itu semua arahan dari penyidik, SOP penyidik begitu. Jadi, kami ikutin agar ada kepastian hukum dan tidak sembunyi-sembunyi, semua disaksikan banyak pihak," tuturnya.
Sementara itu, Lisa Mariana juga mengaku dirinya tak bertemu dengan Ridwan Kamil ketika menjalani tes DNA.
Dia menyebut, mereka melakukan pemeriksaan tersebut di lantai yang berbeda.
