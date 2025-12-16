Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia, Begini Respons Lisa Mariana
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana enggan berkomentar soal kabar Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya.
Hal tersebut diungkapkannya melalui akun miliknya di Instagram pada Senin (15/12) malam.
"Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media, saya tidak bisa berkomentar apa pun terkait issue Ibu Cinta yang sedang beredar," ungkap Lisa Mariana.
Mantan model dewasa itu hanya memastikan bahwa dirinya tidak punya kaitan dengan masalah Ridwan Kamil dan Atalia.
Adapun Lisa Mariana sempat mengeklaim memiliki hubungan hingga punya anak dari Ridwan Kamil.
"Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya, terima kasih," tutup Lisa Mariana.
Diketahui, rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tengah berada di ambang perpisahan.
Sebab, Ridwan Kamil dikabarkan telah digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya. Kabar tersebut bahkan sudah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.
