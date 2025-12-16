menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia, Begini Respons Lisa Mariana

Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia, Begini Respons Lisa Mariana

Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia, Begini Respons Lisa Mariana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana enggan berkomentar soal kabar Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya.

Hal tersebut diungkapkannya melalui akun miliknya di Instagram pada Senin (15/12) malam.

"Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media, saya tidak bisa berkomentar apa pun terkait issue Ibu Cinta yang sedang beredar," ungkap Lisa Mariana.

Baca Juga:

Mantan model dewasa itu hanya memastikan bahwa dirinya tidak punya kaitan dengan masalah Ridwan Kamil dan Atalia.

Adapun Lisa Mariana sempat mengeklaim memiliki hubungan hingga punya anak dari Ridwan Kamil.

"Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya, terima kasih," tutup Lisa Mariana.

Baca Juga:

Diketahui, rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tengah berada di ambang perpisahan.

Sebab, Ridwan Kamil dikabarkan telah digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya. Kabar tersebut bahkan sudah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Selebgram Lisa Mariana enggan berkomentar soal kabar Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI