Ridwan Kamil Dinyatakan Bukan Ayah Biologis Anaknya, Lisa Mariana Curhat Begini
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan curahan hati setelah Ridwan Kamil dinyatakan bukan ayah biologis dari anaknya, CA.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia juga menulis pesan untuk putrinya yang punya panggilan Celine.
"Mami sayang Celine, besar nanti buktikan kepada dunia kamu jadi orang besar dan sukses," ungkap Lisa Mariana, Rabu (20/8) malam.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, serta putrinya berinisial CA.
Hasilnya, Ridwan Kamil dinyatakan tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik dengan putri Lisa Mariana.
Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa putri Lisa Mariana, CA bukan anak biologis dari Ridwan Kamil.
Informasi itu diungkapkan Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Rizki Agung Prakoso dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).
“Hasil tes DNA RK dan CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik,” kata Kombes Rizki Agung.
