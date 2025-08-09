menu
Ridwan Kamil Dipastikan Akan Mengikuti Proses Hukum
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan akan menerima apa pun hasil tes DNA yang sudah dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar.

Adapun Ridwan Kamil telah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana.

"Apa pun hasilnya di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil akan mengikuti proses hukum. Apa pun hasilnya, dengan penuh kedewasaan dan tanggung jawab itulah bentuk tanggung jawab," ungkap Muslim Butarbutar.

Menurutnya, pihak Ridwan Kamil telah mengajukan permohonan tes DNA sejak Juni 2025.

Adapun tes DNA yang dilakukan yakni dengan mengambil sampel darah dan air liur.

Tidak hanya Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anaknya, CA, juga telah menjalani proses yang sama.

"Semua pihak membuat surat pernyataan disaksikan oleh masing-masing kuasa hukum. Bahwa kuasa hukum menjadi saksi dilakukan pengambilan tes DNA dalam rangka proses penyidikan," tuturnya.

