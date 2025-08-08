Ridwan Kamil Jalani Tes DNA, Kuasa Hukum: Apa Pun Hasilnya Akan Mengikuti Proses Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar mengatakan, kliennya akan menerima apa pun hasil dari tes DNA nanti.

Adapun Ridwan Kamil telah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.

Lisa Mariana dan anaknya yang berinisial CA juga sudah melakukan tes DNA itu.

Pemeriksaan itu untuk memastikan klaim Lisa Mariana bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah biologos dari anaknya.

"Kami ingin menyampaikan, kami enggak mau berandai-andai, apa pun hasilnya di kemudian hari, pak Ridwan Kamil akan mengikuti proses hukum," ujar Muslim Butarbutar di Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.

"Apa pun hasilnya dengan penuh kedewasaan dan tanggung jawab itulah bentuk tanggung jawab," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa tes DNA itu adalah tindak lanjut dari permohonan Ridwan Kamil sejak Juni 2025.

Adapun tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel darah dan air liur. Baik Ridwan Kamil, maupun Lisa Mariana, dan anaknya.