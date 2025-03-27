Ridwan Kamil Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya
jpnn.com, BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.
Sebab, Ridwan Kamil dikabarkan digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.
Kabar tersebut telah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.
Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi mengatakan Atalia Praratya mendaftarkan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya belum lama ini.
"Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk," kata Dede Supriadi saat dikonfirmasi, Senin (15/12).
Akan tetapi, Pengadilan Agama Bandung belum membeberkan detail materi gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil.
Dede Supriadi hanya menyebutkan bahwa proses persidangan bakal bergulir mulai pekan ini.
"Nomor perkaranya saya lupa. Namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” tuturnya.
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Informasi dari Dede soal Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
- Apa Alasan Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil?
- Belum Selesai Kasus Lisa Mariana, Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya
- 3 Berita Artis Terheboh: Ruben Onsu Sampaikan Pesan Haru, Ridwan Kamil Merespons
- Gugatan Lisa Mariana Ditolak, Begini Respons Pihak Ridwan Kamil
- Pengadilan Negeri Bandung Tolak Gugatan Lisa Mariana ke Ridwan Kamil