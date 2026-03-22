Ridwan Kamil: Sebagai Manusia yang Penuh Khilaf, Saya Memohon Maaf
jpnn.com, BANDUNG - Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat pada momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Mantan Gubernur Jawa Barat ini meminta masyarakat untuk saling memaafkan dan menghormati di tengah berbagai dinamika yang terjadi pada dirinya selama satu tahun terakhir.
“Sebagai manusia yang penuh khilaf dengan ini saya memohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, mohon maaf lahir dan batin. Di momen mulia ini, saya juga ingin senantiasa bersabar dan ikhlas untuk memaafkan,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Sabtu.
Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa selama satu tahun terakhir dirinya menghadapi berbagai konten hoaks yang berkaitan dengan pribadi, keluarga, hingga isu hukum dan politik.
Meski demikian, dia memilih untuk mendoakan pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar tersebut agar mendapat hidayah.
“Saya juga berdoa agar mereka insyaf dan mendapatkan pekerjaan yang halal tanpa mengganggu serta merusak hidup orang lain,” katanya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang sempat terpengaruh oleh informasi hoaks agar tetap mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari fitnah.
Ridwan Kamil menegaskan akan meluruskan satu per satu informasi hoaks yang beredar terhadap dirinya maupun keluarganya selama satu tahun terakhir.
