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Rieke Marah dengan Tingkah WNA Komunitas Lari di Bali

Rieke Marah dengan Tingkah WNA Komunitas Lari di Bali
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Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka geram dengan tingkah Warga Negara Asing (WNA) yang ikut dalam komunitas lari Entourage Run di Bali.

Komunitas lari berbasis WNA di Canggu, Bali, diduga melakukan diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Untuk itu, Rieke meminta Direktorat Jendral Imigrasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melakukan audit status izin tinggal WNA yang ikut dalam komunitas lari.

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"Lakukan pembinaan dan pengawasan tegas. Panggil pengurus komunitas, audit status izin tinggal seluruh anggota, dan tindak tegas sesuai UU Keimigrasian jika ditemukan pelanggaran," kata Rieke dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pengawasan ketat ini sebagai respons, sekaligus rekomendasi mencegah terulangnya peristiwa yang sama.

Rieke mengecam eksklusivitas di ruang publik yang dilakukan oleh komunitas tersebut.

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Dia menegaskan jalan, pantai, dan fasilitas umum di Canggu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada sekat kewarganegaraan yang menghalangi WNI untuk mengakses ruang publik di Tanah Air sendiri.

Rieke juga meminta pihak Imigrasi dan Pemprov Bali membangun model komunitas Inklusif dengan memfasilitasi sport tourism yang mempertemukan WNI dan WNA, seperti contoh Run On Bali dan Bali Tourism Run, agar memberi dampak ekonomi langsung kepada UMKM lokal.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka geram dengan tingkah WNA yang ikut dalam komunitas lari Entourage Run di Bali.

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