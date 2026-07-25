Rieke Minta Imigrasi Audit Izin Tinggal WNA Komunitas Lari di Bali

jpnn.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengaudit status izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang ikut dalam komunitas lari Entourage Run.

Pengawasan ketat ini sebagai respons, sekaligus rekomendasi mencegah terulangnya peristiwa komunitas lari berbasis WNA di Canggu, Bali, yang diduga melakukan diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

"Lakukan pembinaan dan pengawasan tegas. Panggil pengurus komunitas, audit status izin tinggal seluruh anggota, dan tindak tegas sesuai UU Keimigrasian jika ditemukan pelanggaran," kata Rieke dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

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Rieke pun mengecam eksklusivitas di ruang publik yang dilakukan oleh WNA yang tergabung dalam komunitas lari tersebut.

Dia menegaskan bahwa jalan, pantai, dan fasilitas umum di Canggu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada sekat kewarganegaraan yang menghalangi WNI untuk mengakses ruang publik di Tanah Air sendiri.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu meminta pihak Imigrasi dan Pemprov Bali membangun model komunitas inklusif dengan memfasilitasi sport tourism yang mempertemukan WNI dan WNA, seperti contoh Run On Bali dan Bali Tourism Run, agar memberi dampak ekonomi langsung kepada UMKM lokal.

Kemudian, memperkuat edukasi hukum dan budaya dengan sosialisasi masif kepada komunitas WNA di Bali, dengan pesan bahwa menjadi tamu berarti menghormati tuan rumah, adat, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Rieke menilai apa yang dilakukan oleh komunitas lari WNA tersebut, selain melanggar Undang-Undang Keimigrasian, juga melanggar hak asasi manusia, serta ketertiban umum.