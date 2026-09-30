Rifyan Ridwan Saleh Deklarasikan Diri Maju Jadi Bakal Calon Ketua Umum PB HMI Saat Peluncuran Bukunya

jpnn.com, JAKARTA - Rifyan Ridwan Saleh secara resmi meluncurkan bukunya berjudul "HMI in The Future: Gagasan, Arah Baru, dan Peran Strategis HMI di Indonesia Masa Depan.

Peluncuran buku bertepatan dengan momentum kegiatan Deklarasi dan Launching Buku yang digelar di Sadjoe Cafe & Resto, Jakarta Selatan, Selasa (29/9).

Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membedah gagasan yang dituangkan Rifyan dalam bukunya sekaligus mendiskusikan arah masa depan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Tampak tiga tokoh hadir sebagai pembahas buku tersebut, yaitu Ilham Akbar Mustafa (Staf Khusus Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI) Bidang Transformasi Digital dan Penguatan Pelayanan Publik; Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, dan Dr. (c) Ojak Situmeang selaku Managing Partner sekaligus Co-Founder OS Law Partnership, praktisi hukum, legal auditor, mediator, konsultan hukum perpajakan, dan pengurus sejumlah organisasi profesi hukum.

Peluncuran buku berlangsung dalam momentum menuju Kongres HMI XXXIII di Lampung pada November 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Rifyan juga menyampaikan deklarasi dirinya sebagai bakal calon Ketua Umum PB HMI Periode 2027–2029.

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Bagi Rifyan, deklarasi tersebut merupakan penegasan atas pilihannya untuk tidak membiarkan gagasan berhenti sebagai tulisan, tetapi memperjuangkannya melalui ruang pengabdian di HMI.

"Saya tidak ingin gagasan-gagasan dalam buku ini berhenti menjadi tulisan. Saya memilih untuk memperjuangkannya. Saya menyatakan diri sebagai bakal calon Ketua Umum PB HMI Periode 2027–2029 karena saya ingin menghibahkan diri, pikiran, pengalaman, waktu, dan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk umat dan bangsa melalui HMI,” ujar Rifyan.