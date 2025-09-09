menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Rig Pertamina Drilling Hasilkan Produksi Baru di Lapangan Benuang, Perkuat Ketahanan Energi

Rig Pertamina Drilling Hasilkan Produksi Baru di Lapangan Benuang, Perkuat Ketahanan Energi

Rig Pertamina Drilling Hasilkan Produksi Baru di Lapangan Benuang, Perkuat Ketahanan Energi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) mencatat capaian penting melalui keberhasilan Rig PDSI #41.3/N110UE yang menyelesaikan pengeboran Sumur Benuang (BNG)-D16. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, PRABUMULIH - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) mencatat capaian penting melalui keberhasilan Rig PDSI #41.3/N110UE yang menyelesaikan pengeboran Sumur Benuang (BNG)-D16 menjadi sumur pengembangan BNG-069 milik PT Pertamina EP Asset 2 (PHR Zona 4) Regional Sumatra Subholding Upstream Pertamina.

BNG-069 Catat 2.045 BOPD dan 5,2 MMSCFD Gas, Beri Harapan Reservoir Baru

Pada September 2025, uji produksi sumur tersebut menunjukkan hasil sementara mencapai 2.045 barel minyak per hari (BOPD) dan gas sebesar 5,2 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Baca Juga:

Menariknya, minyak dan gas itu mengalir secara natural melalui bukaan open flow dari lapisan TAF-N2 yang diperkirakan mengindikasikan adanya potensi reservoir baru di luar lapisan eksisting.

“Capaian ini menambah optimisme kami terhadap keberlanjutan produksi energi nasional," ujar Direktur Utama Pertamina Drilling Avep Disasmita dalam keterangannya, Selasa (9/9).

Pihaknya berharap dengan dukungan teknologi dan sumber daya Pertamina Drilling, potensi reservoir baru ini dapat berkontribusi signifikan bagi target produksi migas nasional.

Baca Juga:

Pengeboran Efisien dengan Metode Batch Drilling

Sumur BNG-069 merupakan sumur pertama dari lima sumur yang direncanakan dalam rangkaian batch drilling di Struktur Benuang, Adera Field, yang terletak di timur laut Prabumulih, Sumatera Selatan.

Capaian Pertamina Drilling di lapangan Benuang menjadi harapan positif bagi peningkatan produksi migas di Pertamina

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI