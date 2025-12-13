Rilis 2 Lagu Baru, Airportradio Mengajak Bangkit dari Trauma

jpnn.com, JAKARTA - Band bergenre hazy dream pop, Airportradio baru saja merilis 2 lagu sekaligus yang berjudul Semesta Kecil dan Bunga Tengah Hari.

Lagu tersebut diluncurkan bertepatan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang terlaksana pada 25 November hingga 10 Desember.

Lewat Semesta Kecil dan Bunga Tengah Hari, Airportradio mengajak pendengar bangkit dari trauma kekerasan berbasis gender melalui kekuatan dukungan orang-orang terdekat.

Sejak berdiri pada 2005, Airportradio tidak menggunakan instrumen gitar untuk menghindari suara riuh. Kebisingan dalam kesunyian tetap menjadi kekhasan komposisi.

Semesta Kecil dibuka dengan puisi yang sunyi dan kemudian ditutup dengan ketukan drum yang menyemangati sebagai pengantar ke bagian puncak lagu di akhir yang dinyanyikan dan ditutup dengan keriuhan suara sintetis, bass, french horn, biola dan cello.

Lagu tersebut bercerita tentang kehadiran yang aman, dalam sunyi, tanpa glorifikasi, dan menyembuhkan dari orang terdekat penyintas kekerasan. Kehadiran aman itu direpresentasikan dengan panggilan Raka Senyawa, nyala semangat yang diberikan secara kolektif.

Bunga Tengah Hari dibuka dengan suara hutan di Kalimantan selama satu menit dari proyek Points of Listening, memberikan jeda untuk bunga mekar dari reruntuhan. Ini adalah titik kebangkitan penyintas untuk tumbuh mekar kembali dan menyadari nilai dirinya yang tererosi oleh kekerasan.

Lagu tersebut dibuat tanpa drum, hanya suara sintetis, bass, dan cello. Suara simbal yang terdengar merepresentasikan proses pertumbuhan bunga, kembali ditutup dengan suara hutan di Kalimantan. Ketenangan menjadi penggambaran rasa aman dari penyintas.