Rilis Album Baru, Mitski Segera Mulai Tur Dunia

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Mitski akhirnya merilis album terbaru yang bertitel, Nothing's About to Happen to Me.

Album ke-8 dari musisi asal Amerika Serikat kelahiran Jepang itu dirilis via Dead Oceans, disertai video klip untuk lagu unggulan, If I Leave.

Mitski kini menghadirkan kisah konflik dan keraguan dalam If I Leave, setelah I’ll Change For You, lagu bossa nova yang penuh keputusasaan.

Video If I Leave yang disutradarai oleh Jared Hogan, tidak hanya memukau, menggelisahkan, dan gelap, namun juga lucu.

Berlatar di sebuah rumah yang dipenuhi dengan ancaman dan cerita masa lalu, setiap ruangan menyimpan jejak kehidupan dan momen-momen aneh yang pernah terjadi di dalamnya.

Mitski dan anggota band tampil di ruang-ruang angker tersebut dengan sikap tenang dan acuh tak acuh, kehadiran yang lugas membuat penonton merasa stabil, meski ruangan di sekitar dipenuhi ketegangan.

Rumah itulah karakter sejati di sini; Mitski dan musiknya merupakan benang merah yang menghubungkan era dan kengeriannya.

Mitski menulis semua lagu dan menyanyikan semua vokal dalam album Nothing’s About to Happen to Me.