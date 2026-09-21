Rilis Album Pylon, Beabadoobee Berasa Kembali ke Usia 17 Tahun

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi sekaligus penulis lagu kelahiran Filipina, Beabadoobee akhirnya merilis album barunya yang berjudul Pylon.

Album tersebut sudah dapat didengarkan secara streaming dan dibeli dalam format digital, CD, dan vinyl via Dirty Hit / Interscope Records.

Pylon merupakan kelanjutan dari album Beabadoobee yang menduduki peringkat nomor 1 di Inggris, This Is How Tomorrow Moves.

Album itu lebih memiliki keragaman dan kompleksitas dibandingkan karya-karya sebelumnya, sebuah album rock kuat, yang di berbagai bagiannya terasa marah, kesepian, gembira, tertekan, dan sangat, bahkan secara patologis, jatuh cinta.

Beabadoobee mengawali Pylon dengan single baru yang bertitel Write Me A Letter.

Lagu tersebut bermuatan indie-rock yang mengentak dengan sentuhan produksi dari rekan kolaborasi lama dan sesama artis label yaitu Matty Healy dan George Daniel dari The 1975.

Beabadoobee mengatakan Write Me A Letter bercerita tentang mengenali kesalahan dalam berbagai situasi, sekaligus mengakui hal-hal yang terlalu memalukan untuk diucapkan secara terbuka.

Menurutnya, Write Me A Letter adalah jenis lagu yang dia butuhkan, bukan sekadar inginkan, untuk diungkapkan, dan album ini terbukti menjadi wadah yang sempurna.