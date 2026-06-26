Rilis Album Semoga Hanya di Mimpi, Bernadya Gelar Showcase Spesial
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya akan menggelar konser bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 25 Juli 2026.
Konser tersebut merupakan perayaan peluncuran album terbaru dari Bernadya yang bertitel Semoga Hanya di Mimpi.
"Dalam showcase ini, aku akan membawakan semua lagu yang ada dalam album Semoga Hanya di Mimpi untuk pertama kalinya," kata Bernadya di Cilandak Townsquare, Jakarta pada Jumat (26/6).
Acara tersebut sekaligus bentuk melanjutkan tradisi JUNI Records yang selalu merayakan perilisan album baru artis-artisnya lewat pertunjukan spesial.
JUNI Concert kini berkolaborasi dengan Antara Suara untuk menghadirkan Bernadya - Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase pada Sabtu, 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Setelah sukses dengan konser Babak Penutup: Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan di Graha Bhakti Budaya tahun lalu. Showcase kali ini akan menampilkan set khusus yang dirancang untuk mendukung universe dari album terbarunya.
"Ini merupakan konser Bernadya dengan skala produksi paling besar, dengan kapasitas sekitar 3.000 penonton," jelas Adryanto Pratono alias Boim, CEO Juni Records.
Menariknya lagi, JUNI Concert mendapuk Edy Khemod (drummer Seringai sekaligus sutradara visual ternama) sebagai creative director untuk mengemas aksi panggung Bernadya.
Penyanyi Bernadya akan menggelar konser bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 25 Juli 2026.
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