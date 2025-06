Rilis All at Once, Shye Bicara Hancurnya Saat Patah Hati

jpnn.com, SINGAPURA - Penyanyi pop indie Singapura, Shye menyuguhkan single baru yang berjudul All at Once.

Bernuansa atmosferik yang menghantui, lagu itu membahas rasa hancur sunyi yang hadir akibat patah hati.

Cerita yang diangkat dalam lagu All at Once melanjutkan narasi pada single sebelumnya, Waited for you.

Namun, Shye kali ini memberi para pendengar jalan cerita yang lebih dalam, dibalut nuansa pengharapan yang akhirnya berubah menjadi penerimaan pahit.

Apabila Waited for You membahas kesedihan saat menunggu seseorang yang tidak kunjung hadir, All at Once menemani untuk melewati babak selanjutnya.

"Lagu ini tentang dihantui oleh memori-memori seseorang yang telah move on sementara kita masih terperangkap di titik yang sama,” ungkap Shye.

Ucapan 'Come back to me' menjadi penggerak utama All at once yang seakan memberikan ilusi bahwa baik-baik saja.

Duka dalam lagu All at Once menelisik di setiap sudut kehidupan saat mulai menyadari kehilangan seseorang dan harus move on, meski kenyataannya ternyata tidak mudah.