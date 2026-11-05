Rilis BPS: Ekonomi Kuartal III-2026 Tumbuh 5,47%

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 tumbuh sebesar 5,47 persen secara year-on-year (y-o-y).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menyampaikan kinerja positif perekonomian nasional di tengah dinamika global ini didukung kuatnya tingkat konsumsi masyarakat.

"Dari sisi domestik, kinerja perekonomian triwulan III ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih terjaga," kata Moh Edy Mahmud di kantornya, Kamis (5/11).

Edy menjelaskan indikasi terjaganya konsumsi domestik terlihat dari pertumbuhan nilai transaksi barang dan jasa secara online yang mencatatkan kenaikan sebesar 22,02 persen secara tahunan.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III-2026 mencapai Rp6.741,0 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun.

Secara kuartal, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 1,51 persen dibandingkan kuartal II-2026, sementara secara kumulatif mencapai pertumbuhan sebesar 5,45 persen.

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Kondisi perekonomian berkembang secara umum juga diperkirakan mencatatkan hasil yang lebih baik ketimbang dinamika ekonomi global secara keseluruhan.

"Pertumbuhan ekonomi berkembang diperkirakan mencatat hasil yang lebih tinggi jika dibandingkan capaian global," ujar Edy.