Rilis Cowabunga Deluxe, Sajama Cut Berkolaborasi dengan Alkateri Hingga The Jansen

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock, Sajama Cut merilis Cowabunga Deluxe, sebuah perluasan dari album tersebut yang kini tersedia untuk pertama kalinya dalam format compact disc (CD).

Dirilis melalui kerja sama Sajama Cut dengan label rekaman demajors, Cowabunga Deluxe hadir sebagai double CD pada 11 September 2026.

Format CD itu diluncurkan setahun setelah Sajama Cut memperkenalkan Cowabunga sebagai babak baru dalam perjalanan karier.

Sebelumnya album Cowabunga hanya hadir dalam edisi kaset terbatas via Bojakrama Press.

Cowabunga Deluxe memperluas materi album melalui karya dari tujuh musisi dan grup musik lintas generasi, Alkateri, Eleanor Whisper, The Jansen, Water Heater, Patrivia, Sunwich, dan ASHN.

Masing-masing menghadirkan interpretasi terhadap lagu-lagu Cowabunga, menghasilkan versi-versi baru yang memperlihatkan bagaimana karya Sajama Cut dapat diterjemahkan melalui karakter artistik yang berbeda.

“Ini benar-benar menunjukkan energi Cowabunga yang propulsif dan selebratif. Semakin ramai diteriakkan, akan semakin seru dan semakin terasa emosi dan kata-katanya,” ungkap Marcel Thee di Demajors, Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

"Kami merasa sangat terhormat dengan kesediaan teman-teman yang luar biasa ini untuk terlibat di album deluxe ini. Selalu ada kejutan dari apa yang mereka tambahkan,

juga interpretasi yang sama sekali tidak kami duga," sambungnya.