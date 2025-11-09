Rilis Ego, Padi Reborn Menuju Puncak Perayaan 28 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Padi Reborn akhirnya meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Ego.

Lagu yang dirilis mulai 7 November 2025 itu merupakan single perdana dari album teranyar bertajuk Dua Delapan.

Ego menjadi karya monumental Padi Reborn yang telah mencapai 28 tahun berkiprah di industri musik Indonesia.

Album Dua Delapan sekaligus menjadi sebuah simbol perjalanan dan kematangan Padi Reborn dalam bermusik. Angka itu tidak sekadar menandai usia yang ke-28 tahun, tetapi juga delapan tahun sejak kembalinya Padi dengan semangat baru pada 2017.

Peluncuran single Ego ditandai dengan live performance Padi Reborn dalam sebuah panggung musik di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat. Band beranggotakan Fadly (vokal), Yoyo (drum), Piyu (gitar), Rindra (bass), dan Ari (gitar) itu menghibur ratusan penonton yang hadir dengan membawakan lagu Ego untuk pertama kali.

Gitaris Padi Reborn, Piyu mengatakan lagu Ego berbicara tentang sisi manusia yang kerap terjebak dalam gengsi dan keinginan untuk selalu benar. Sebagai penulis lirik Ego, dia menyebut, ego dialami hampir semua orang, baik dalam hubungan sepasang kekasih maupun antar manusia di kehidupan sehari-hari.

“Ego itu seringkali kita lihat pada orang lain, tapi tidak pada diri kita sendiri. Ego menjadi masalah ketika terjadi dalam hubungan, seperti pasangan yang awalnya ingin melanjutkan hubungan, tapi akhirnya lelah karena konflik dan ketidaksetujuan. Namun, mereka menyadari bahwa perasaan cinta lebih besar daripada Ego, dan dengan cinta, hubungan tersebut bisa terselamatkan,” ungkap Piyu Padi Reborn.

Secara musikal, Ego menawarkan eksplorasi yang lebih berani dari Padi Reborn. Lagu tersebut menghadirkan perpaduan antara sentuhan pop-rock dengan warna khas yang telah melekat pada band asal Surabaya itu sejak awal karier.