Rilis EP Bertajuk Memoar, Inggit A Wulan: Bukan Hanya Kumpulan Lagu, Tetapi...
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Inggit A Wulan resmi merilis EP perdananya bertajuk Memoar.
Memoar adalah sebuah karya yang menjadi penanda fase baru dalam perjalanan bermusik Inggit A Wulan.
Dirilis di seluruh platform digital, EP tersebut menghadirkan empat lagu yang merangkai cerita personal tentang proses pendewasaan diri.
Menariknya, perilisan EP itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Inggit A Wulan pada 25 April 2026, sehingga momen itu terasa makin personal dan bermakna dalam perjalanan kariernya.
"EP ini seperti langkah baru bagi saya, karena untuk pertama kalinya saya bisa bercerita secara utuh, bukan hanya lewat satu lagu, tapi melalui satu rangkaian cerita," ujar Inggit A Wulan dalam keterangan tertulisnya.
Melalui Memoar, dia mengangkat konsep besar, yakni perjalanan pulang ke diri sendiri, sebuah refleksi emosional yang dituangkan dalam tiap lagu.
"Memoar adalah catatan jujur tentang apa yang saya rasakan, lihat, dan alami dalam hidup," ucap Inggit A Wulan.
"Ini bukan hanya kumpulan lagu, tetapi perjalanan untuk memahami diri sendiri dan menemukan arah untuk pulang," sambungnya.
