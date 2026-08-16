Rilis Feel Myself, eaJ Kolaborasi dengan Desainer Indonesia

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu, eaJ akhirnya merilis single comeback yang berjudul Feel Myself

Lagu yang diproduseri oleh Kyle Reith itu dirilis lewat Position Music dan sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Feel Myself dimulai dengan irama shuffling yang bergerak dinamis-berhenti-mulai dan sesekali melesat cepat di antara permainan bass yang hangat.

Gaya bernyanyi serba cepat eaJ pun dipadukan dengan synth yang penuh distorsi dan bagian chorus yang mengajak semua pendengarnya bernyanyi.

Lagu baru eaJ dirilis bersamaan dengan video musik yang menampilkan karya desainer Indonesia RM Radinindra Nayaka mulai dari busana, bros, dan topeng yang eaJ pakai sepanjang video.

Kontribusi RM Radinindra Nayaka membantu menghidupkan dunia introspektif Feel Myself dari ruang suara menjadi karya visual yang memukau.

Lagu Feel Myself lahir dari satu tahun yang dihabiskan menghadapi pergulatannya dengan tuntutan menjadi orang dewasa dan proses bertahap untuk membumi kembali.

eaJ memilih untuk duduk bersama dengan realita kacau balau dari proses bertumbuh dewasa, lengkap dengan ketidakpastian dan momen refleksi diri, seraya ia perlahan menemukan kepercayaan dirinya lagi.