Rilis Film Dokumenter, Simple Plan Sertakan Sebuah Lagu Baru

jpnn.com, KANADA - Band pop-punk asal Kanada, Simple Plan, akhirnya menayangkan film dokumenter ‘Simple Plan: The Kids in the Crowd’.

Film dokumenter tersebut kini sudah bisa ditonton di Prime Video, menjangkau lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Simple Plan: The Kids in the Crowd diproduksi Sphere Media serta disutradarai oleh Didier Charette.

Dokumenter itu menawarkan pandangan yang lebih personal dan belum pernah dibagikan sebelumnya mengenai perjalanan musik Simple Plan selama 25 tahun yang luar biasa.

Simple Plan mengungkap kisah dari main band di ruang bawah tanah rumah salah satu personel hingga menjadi band pop-punk ikonik yang telah banyak mencetak sejarah secara global.

Bersamaan dengan penayangan dokumenter, Simple Plan juga merilis sebuah soundtrack resmi film, termasuk single terbaru Nothing Changes lengkap dengan video klip.

Simple Plan: The Kids in the Crowd tidak hanya mengisahkan proses terciptanya lagu-lagu legendaris seperti Welcome to My Life, I’d Do Anything, dan Perfect, tetapi juga menyoroti pengaruh Simple Plan yang terus bertahan sebagai salah satu band pop-punk tersukses yang masih aktif menggelar tur dunia.

Para penggemar disuguhkan dengan arsip video yang belum pernah dirilis sebelumnya, serta wawancara terbaru dengan anggota band dan sejumlah musisi punk rock ternama, termasuk Mark Hoppus (Blink-182), Avril Lavigne, Dexter Holland dan Noodles (The Offspring), serta Fat Mike (NOFX).