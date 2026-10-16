Rilis Kampanye Terbaru, STACCATO Siap Temani Langkah ke Undangan Spesial

jpnn.com, JAKARTA - STACCATO resmi memperkenalkan kampanye RSVP bertajuk "Goes Where The Invitation Takes You" melalui sebuah acara di Maison La Formule, Jakarta, Kamis (16/10).

Marketing Division Manager MAP Aktif Adiperkasa Ursula Vinessa menyampaikan lewat kampanye ini perusahaan ingin merayakan beragam momen dalam kehidupan perempuan.

“Mulai dari brunch bersama sahabat hingga perayaan pernikahan, sekaligus menghadirkan inspirasi gaya melalui koleksi alas kaki dan tas STACCATO,” ujar Ursulla.

Dia menuturkan mengangkat gagasan bahwa setiap undangan memiliki cerita tersendiri, STACCATO mengajak perempuan Indonesia mengekspresikan gaya personal.

“Kami memperkenalkan pilihan alas kaki dan tas yang sesuai dengan berbagai momen, baik untuk agenda santai di siang hari maupun perayaan istimewa pada malam hari,” kata Ursulla.

Acara juga menghadirkan pengalaman interaktif yang mengajak para tamu mengeksplorasi gaya personal melalui koleksi STACCATO.

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Melalui RSVP Styling Corner, para tamu dapat melihat pilihan sepatu dan tas yang sesuai untuk berbagai jenis undangan, sekaligus mengabadikan momen di area foto yang tersedia.

Empat Inspirasi Gaya STACCATO