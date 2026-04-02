Rilis Kinerja 2025, MPMX Raih Laba Bersih Rp462 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), perusahaan konsumer otomotif dan transportasi melaporkan hasil kinerja keuangan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit.

Pada tahun buku 2025, perseroan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp16,2 triliun, dengan laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp462 miliar.

Suwito Mawarwati, Group Chief Executive Officer MPMX mengatakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan dan laba bersih masing-masing mencatat pelemahan sebesar 1% dan 19%.

“Secara keseluruhan, 2025 merupakan tahun yang dinamis dan menantang secara operasional, dengan kinerja keuangan yang berada di bawah capaian 2024. Kami melihat dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, termasuk tekanan terhadap daya beli masyarakat, tingkat suku bunga yang relatif masih tinggi, serta moderasi pertumbuhan konsumsi domestik," ujar Suwito.

"Kondisi tersebut tercermin pada melambatnya pertumbuhan di beberapa sektor yang terkait dengan konsumsi, termasuk industri otomotif roda dua dan pembiayaan konsumen," imbuhnya.

Sepanjang 2025, MPMX berhasil mendorong berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas operasional, memperkuat kolaborasi antar unit bisnis, serta meningkatkan disiplin dalam pengelolaan biaya dan proses kerja.

Pada segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, MPMX melalui MPMulia membukukan pendapatan sebesar Rp15,2 triliun melemah 2% YoY.

Segmen distribusi mencatat penjualan sebesar 699 ribu unit, sementara pendapatan dari bisnis aftermarket penjualan suku cadang meningkat sebesar 3,5% YoY.