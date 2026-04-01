Rilis Kinerja Keuangan 2025, SIG Bukukan Pendapatan Rp35,24 triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) mengumumkan kinerja keuangan konsolidasian tahun 2025 yang telah diaudit (audited).

Di mana volume penjualan sebanyak 37,93 juta ton, pendapatan sebesar Rp35,24 triliun, beban pokok pendapatan sebesar Rp28,17 triliun, EBITDA tercatat sebesar Rp4,49 triliun, laba sebelum pajak sebesar Rp602 miliar dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp191 miliar.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG secara konsisten menjalankan transformasi bisnis sejak Juli 2025, yang berfokus pada tiga strategi utama yaitu peningkatan pengelolaan pasar mikro, efisiensi biaya, serta optimalisasi produk turunan semen dan portofolio di tengah tantangan industri bahan bangunan yang mengalami perlambatan pada 2025.

Hingga akhir 2025, strategi transformasi tersebut telah menunjukkan hasil positif di mana pada kuartal tiga dan empat tahun 2025, penjualan domestik SIG menunjukkan perbaikan yang berkontribusi terhadap total penjualan sepanjang 2025.

Selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, SIG juga terus memaksimalkan potensi pasar regional untuk menjaga kinerja perusahaan tetap positif di tengah kondisi pasar semen dalam negeri yang masih menantang.

Pada 2025, SIG berhasil mencatatkan penjualan regional sebesar 7,95 juta ton, atau meningkat 14,3% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,96 juta ton.

Dari sisi biaya, efisiensi secara ketat dan peningkatan operational excellence secara berkelanjutan telah membantu Perusahaan menekan beban pokok pendapatan 0,3% dan beban usaha (di luar beban operasi lainnya) yang turun 1,1% yoy.

Sementara itu, berkat penerapan tata kelola keuangan yang baik, biaya keuangan bersih juga tercatat lebih rendah 32,7% yoy, sehingga memperkuat kinerja keuangan secara keseluruhan.