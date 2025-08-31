Rilis Lagu Baru, Showbiz Hadirkan Suasana Emosional Setelah Perpisahan

jpnn.com, JAKARTA - Duo dream pop asal Jakarta, Showbiz mempersembahkan single terbaru yang bertajuk I’ll Love You Til the Day I Die.

Single keempat tersebut dirilis melalui label Sinjitos dan tersedia di berbagai platform musik digital mulai 29 Agustus 2025.

Showbiz mengungkapkan bahwa I’ll Love You Til the Day I Die merepresentasikan suasana emosional pascaperpisahan, bukan sebagai akhir dari sebuah kisah, melainkan sebagai janji yang menggantung di antara waktu dan kenangan.

Terinspirasi oleh melankolia melodi New Order, groove introspektif LCD Soundsystem, serta kepadatan tekstur suara My Bloody Valentine, Showbiz membangun lanskap bunyi yang memadukan ritme energik dengan atmosfer yang sarat nuansa.

Ketukan drum motorik berpadu dengan suara synth yang mengalir menjadi dasar komposisi, sementara petikan bass berbalut reverb melebur dalam aransemen, menciptakan ruang sonik tempat ingatan dan melodi menyatu secara harmonis.

Vokal disajikan dengan dingin dan penuh repetisi, lebih menyerupai pengakuan personal ketimbang pernyataan lantang, menggema melalui lapisan distorsi dan delay.

Hasilnya adalah potret 'kehidupan setelah cinta' gema sebuah janji yang terus terdengar, bahkan ketika sosok yang dituju telah tiada dari kehidupan.

I’ll Love You Til the Day I Die menjadi single keempat Showbiz pada 2025 sekaligus membuka jalan menuju perilisan album penuh perdana.