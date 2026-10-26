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Rilis Lagu Pertemuan Berikutnya, Sanjie Bahas Perpisahan Hingga Pendewasaan

Rilis Lagu Pertemuan Berikutnya, Sanjie Bahas Perpisahan Hingga Pendewasaan
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Penyanyi Sanjie. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Sanjie terus melanjutkan eksistensi di kancah musik Indonesia. Setelah sukses sebagai vokalis band The Dramma, dia kini aktif melalui proyek solo.

Baru-baru ini, Sanjie merilis single solo keenam yang berjudul Pertemuan Berikutnya.

Dia mengatakan lagu tersebut merupakan sebuah karya yang hadir dengan pendekatan musik sederhana, lirik yang lugas, namun membawa atmosfer emosional dan nostalgia yang kuat.

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Sanjie dikenal sebagai vokalis The Dramma, band asal Jakarta yang terbentuk pada 2008. Setelah sempat menjalani masa hiatus cukup panjang, The Dramma akhirnya kembali berkumpul dan melakukan reuni pada 2023.

Di luar aktivitas bersama band, Sanjie terus mengeksplorasi tulisan sederhananya melalui perjalanan solo yang menjadi ruang untuk menuangkan cerita dan pengalaman personal.

Menurutnya, Pertemuan Berikutnya bercerita tentang perjalanan hidup, kehilangan, harapan, serta keinginan untuk menjalani fase kehidupan yang terus bergerak.

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"Lagu ini membawa pesan tentang proses seseorang dalam menghadapi perpisahan, menjalani perjalanan hidup, hingga akhirnya menemukan kedewasaan. Kesederhanaan lirik justru menjadi kekuatan utama lagu ini, memberikan ruang bagi pendengar untuk menemukan cerita mereka sendiri di dalamnya," ungkap Sanjie.

Salah satu bagian yang menjadi inti cerita lagu Pertemuan Berikutnya yakni lirik 'Pertemuan yang berikutnya, Tak akan lama, Saat itu kita telah lebih dewasa'.

Sanjie terus melanjutkan eksistensi di kancah musik Indonesia. Setelah sukses sebagai vokalis band The Dramma, dia kini aktif melalui proyek solo.

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