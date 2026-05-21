Rilis Laporan ESG 2025, J&T Express Fokus Perkuat Smart Logistic & Keberlanjutan Global

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express telah merilis laporan Environmental, Social and Governance (ESG) 2025 secara global.

Laporan ini secara komprehensif menguraikan praktik dan pencapaian terbaru perusahaan dalam bidang operasi cerdas, manajemen energi, perlindungan hak karyawan, pengembangan talenta, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial.

Laporan ini juga menyoroti komitmen J&T Express dalam mengintegrasikan langkah-langkah keberlanjutan ke dalam jaringan logistik globalnya sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkualitas tinggi.

Dorong Operasi Hijau dan Efisiensi Energi

Selama setahun terakhir, J&T Express menerapkan smart logistic dan transformasi energi dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan big data di seluruh rantai operasional.

Strategi ini memberikan dampak positif pada optimalisasi rute, efisiensi penyortiran, serta penguatan layanan last-mile.

J&T Express juga memperluas jaringan global melalui pembangunan 14 kawasan logistik inti secara global dengan total luas mencapai 1,05 juta meter persegi, serta memperkuat infrastruktur melalui penggunaan lebih dari 150.000 permanent magnet synchronous motorized rollers dan lebih dari 400 conveyor hemat energi.

Sementara itu, inisiatif green packaging juga terus diperluas dengan penggunaan 38,27 juta kantong transit reusable yang telah digunakan hingga 3,33 miliar kali.