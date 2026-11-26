jpnn.com, JAKARTA - Publikasi laporan keuangan konsolidasian perdana Danantara Indonesia untuk tahun buku 2025 menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai Danantara telah menepati komitmen transparansi dan akuntabilitas yang disampaikan sejak awal pembentukannya.

"Laporan keuangan audited yang dipublikasikan Danantara ini menjawab harapan publik," kata pengamat badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Dalam laporan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Danantara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan konsolidasian itu memperlihatkan Danantara membukukan laba bersih Rp203,4 triliun untuk periode April–Desember 2025, dengan total aset konsolidasian Rp11.607 triliun per 31 Desember 2025.

Danantara juga menyebut laporan perdana ini sebagai baseline bagi pengelolaan aset dan pengukuran kinerja ke depan, sekaligus menegaskan komitmen pada tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

"Dari sisi tata kelola, menurut saya, yang disampaikan oleh Danantara sangat bagus, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," tambahnya.

Herry membandingkan juga dengan dua dana kekayaan negara (SWF) lain. Menurutnya, Temasek baru mempublikasikan laporan keuangan pertamanya pada 2004 atau 30 tahun setelah berdiri pada 1974. Sementara Khazanah baru melakukannya 12 tahun setelah berdiri.