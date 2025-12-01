Rilis Mini Album, Coldiac Bangkitkan Lagi Lagu Lama

jpnn.com, JAKARTA - Band pop asal Malang, Coldiac merilis mini album atau EP terbaru yang berjudul Loving You Like This.

Mini album tersebut menjadi sebuah penghormatan sekaligus proyek yang menyulam ulang empat lagu cinta klasik Indonesia ke dalam warna musik khas Coldiac.

Adapun tiga lagu Dia, Di Dadaku Ada Kamu, dan Jangan Pernah Berubah sudah dirilis lebih dahulu sebagai rangkaian pemanasan menuju EP.

Kini, Coldiac menutup album tersebut dengan lagu keempat yakni Arti Kehidupan karya Oddie Agam.

Empat personel Coldiac, Sambadha (vocal/guitar), Mahatamtama (vocal/guitar), Derry (keys/synths), dan Bhima (bass) mengungkapkan bahwa proyek itu lahir dari

kedekatan emosional terhadap musik yang mereka dengarkan sejak lama. .

"Selain berkarya, kami juga tumbuh sebagai pendengar yang dekat dengan lagu-lagu itu. Me-remake lagu nostalgia jadi cara kami menghargai musisi-musisi yang pernah mengisi perjalanan hidup kami, sekaligus medium buat kami bernostalgia lewat versi kami sendiri,” ungkap Coldiac.

Dalam proses kreatif album, Coldiac menghadapi sejumlah tantangan besar.

Salah satunya yakni bagaimana memberi identitas baru pada lagu-lagu yang telah begitu ikonik tanpa menghilangkan esensinya.