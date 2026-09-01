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Rilis Mini Album Merindu, Ruth Sahanaya Berikan Warna Baru

Rilis Mini Album Merindu, Ruth Sahanaya Berikan Warna Baru
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Ruth Sahanaya (tengah) saat sesi dengar album Merindu di kawasan SCBD, Jakarta pada Selasa (1/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ruth Sahanaya terus membuktikan diri sebagai salah satu penyanyi legendaris yang tetap produktif berkarya.

Dalam memperingati bulan lahirnya, dia kini merilis mini album atau EP terbaru yang bertajuk Merindu.

Setelah kurang lebih 8 tahun tidak merilis album solo, EP ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Ruth Sahanaya.

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Sebab, dia menghadirkan eksplorasi genre yang lebih segar tanpa meninggalkan kekuatan vokalnya yang telah menjadi ciri khas sepanjang kariernya.

"Di umurku yang sudah 60, ini (album Merindu) sangat berarti buat aku. Album ini tetap dengan karakter aku, tetapi juga kekinian," kata Ruth Sahanaya di kawasan SCBD, Jakarta pada Selasa (1/9).

Penyanyi yang karib disapa Mama Uthe itu menyuguhkan 6 lagu dalam mini album Merindu.

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Mini album terdiri dari 2 single yang telah dirilis sebelumnya yakni Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi, serta 4 lagu baru yang akan didengarkan publik untuk pertama kalinya.

Lagu lain yang bersemayam dalam album antara lain, Pagi, Aku Tak Sanggup, Terserah Kamu, dan Aku Merindu, sebagai lagu utama.
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"Aku ikut langsung memilih lagu sampai memeriksa lirik-lirik dalam lagunya," ucapnya.

Ruth Sahanaya terus membuktikan diri sebagai salah satu penyanyi legendaris yang tetap produktif berkarya.

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