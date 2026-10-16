Rilis Oli Terbaru, Repsol Sapa Komunitas Lewat Ride Story

jpnn.com, JAKARTA - Rute Mataram menuju Kuta, Lombok, pagi itu mendadak dipenuhi raungan mesin dari puluhan sepeda motor.

Bukan sekadar agenda konvoi biasa, perjalanan bertajuk Bentang Cerita: Repsol Ride Story Chapter 10 ini menjadi ruang kumpul bagi para pencinta roda dua untuk menyusuri sudut-sudut indah Pulau Seribu Masjid.

Bergandengan tangan dengan Kawasaki Duta Intika Mataram, tak kurang dari 50 pengendara ikut meramaikan touring ini.

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Keberagaman tunggangan peserta—mulai dari motor harian hingga motor sport—menjadi pemandangan menarik yang menegaskan satu hal: semangat persaudaraan di jalan raya tak kenal sekat jenis kendaraan.

Menyusuri jalur Mataram, Sekotong, hingga Makam Tolang Empak, para peserta disuguhi lanskap khas Lombok yang memanjakan mata sebelum akhirnya finis di Recharge Cafe & Resto, Kuta.

Momen melintasi kawasan Mandalika International Circuit pun menjadi salah satu daya tarik yang membakar semangat para rider.

Bagi mereka, perjalanan ini bukan cuma soal seberapa cepat sampai di lokasi tujuan, melainkan tentang cerita dan kebersamaan yang terukir di sepanjang aspal.

Kemeriahan turing ini rupanya juga menyimpan momen istimewa.