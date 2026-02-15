Rilis Pelumas Baru hingga Game Interaktif, Booth IPONE Diserbu Pengunjung IIMS 2026
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show 2026 menjadi momentum penting bagi brand pelumas IPONE, untuk memperkuat eksistensinya di pasar roda dua Indonesia.
Selama pameran yang berlangsung hingga 15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, booth IPONE di area Gambir Expo tampil meriah dengan peluncuran produk baru, aktivitas interaktif, hingga merchandise eksklusif.
Salah satu daya tarik utama ialah peluncuran empat produk dengan peningkatan formulasi, yakni Katana Scoot 5W-40, Katana 15W-50, R4000 15W-50, dan R2000.
Katana Scoot 5W-40 hadir sebagai pelumas skuter premium 100% synthetic berbasis teknologi PAO dan Ester, yang diklaim mampu menjaga performa mesin tetap halus dan responsif.
Produk juga disebut sebagai pelumas skuter dengan teknologi Ester pertama di Indonesia.
Sementara itu, Katana 15W-50 dirancang untuk motor 4-tak berkarakter sport dan adventure dengan perlindungan optimal di putaran mesin tinggi.
R4000 15W-50 hadir sebagai pelumas semi-sintetik untuk penggunaan harian hingga touring jarak jauh.
Lalu, R2000 tetap mempertahankan karakter khas pelumas motor 2-tak dengan pembakaran bersih, asap rendah, serta aroma stroberi yang menjadi favorit komunitas.
