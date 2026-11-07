Rilis Poster, Film ‘Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang’ Bakal Tayang Jelang Imlek

jpnn.com, JAKARTA - MATTA Production sebagai pembuat film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang atau RBMT merilis poster resminya untuk sinema hasil adaptasi novel berjudul sama itu pada Jumat (6/11/2025).

Rencananya, film yang telah diputar di berbagai festival internasional dengan judul My Own Last Supper itu akan tayang perdana di Tanah Air pada 28 Januari 2027 atau menjelang Imlek mendatang.

Peluncuran poster film RBMT digelar dalam konferensi pers di Roemah Umara, kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Nugroho Dewanto selaku produser dari MATTA Cinema Production menyatakan peluncuran poster RBMT akan segera diikuti berbagai kegiatan promosi.

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"Setelah ini kami akan melakukan beberapa aktivasi event dan special screening di beberapa kota," ujar Nugroho.

Dalam proyek film itu, Nogroho menjadi produser bersama Imran Hasibuan dan Lyza Anggraheini. Adapun penyutradaraan film dari novel karya Wisnu Suryaning Adji itu dipercayakan kepada Ismail Basbeth

Film hasil kolaborasi Matta Cinema Production dengan Ruang Basbeth Bercerita tersebut berkisah tentang pergulatan keluarga Tionghoa yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Film drama itu menceritakan keluarga Tionghoa yang menyimpan trauma akibat kerusuhan 1998.

Sejumlah artis peran senior berdarah Tionghoa, antara lain, Ferry Salim, Melissa Karim, dan Verdi Solaiman, ikut bermain dalam RBMT. Film itu juga menjadi debut bagi Jessy Davita, Nicholas Anderson, dan Rocky Gerung di layar perak.

RBMT pun diharapkan menjadi upaya untuk menyampaikan gambaran tentang kehidupan keluarga Tionghoa Indonesia yang tidak banyak berbeda dengan suku lain. “Hampir semua film itu tentang mati dan keluarga,” ujar Ismail Basbeth yang hadir dalam konferensi pers itu.