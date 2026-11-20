jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop BIGBANG resmi merilis singel digital terbaru berjudul "GiiiRIP" pada Jumat (20/11/2026) pukul 14.00 waktu Korea Selatan.

Mengutip Soompi, "GiiiRIP" merupakan kata dalam bahasa Korea yang berarti berdiri. Lagu tersebut menjadi rilisan terbaru BIGBANG yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.

Menariknya, dua personel BIGBANG, G-Dragon dan Taeyang, terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut. Keduanya turut menulis dan menggubah "GiiiRIP".

Lagu ini juga memuat interpolasi dari "Milkshake", karya C. Hugo dan Pharrell Williams. Unsur tersebut memberikan sentuhan tersendiri dalam aransemen musik singel terbaru BIGBANG.

Dari segi musikalitas, "GiiiRIP" hadir dengan iringan musik menghentak dan penggunaan suara sintetiser yang intens. Perpaduan tersebut menghadirkan nuansa energik yang memperkuat karakter lagu.

Tak hanya menawarkan musik yang dinamis, "GiiiRIP" juga membawa pesan tentang kepercayaan diri. Pesan tersebut disampaikan melalui karakter musik dan energi yang menjadi identitas BIGBANG.

Rilisan terbaru ini dinilai merepresentasikan perjalanan panjang BIGBANG di industri musik, sekaligus pengaruh dan karisma mereka yang tetap bertahan hingga saat ini.

"GiiiRIP" juga menggambarkan kekuatan penampilan panggung BIGBANG yang mampu membangkitkan antusiasme penonton.