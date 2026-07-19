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Rilis They Call This Love, Amaryllis Terinspirasi Kisah Cinta Remaja

Rilis They Call This Love, Amaryllis Terinspirasi Kisah Cinta Remaja
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Amaryllis Julietta Harsono atau Amary. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda Amaryllis Julietta Harsono atau Amary bersiap merilis single ketiganya berjudul I Call This Love pada akhir bulan ini.

Lagu bernuansa jazz pop tersebut mengangkat kisah cinta remaja yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat bersekolah di Amerika Serikat.

Amary mengatakan, ide lagu itu berawal dari pengalamannya memiliki rasa suka terhadap seorang teman di sekolah. Pengalaman tersebut kemudian dituangkan menjadi sebuah karya yang dekat dengan kehidupan remaja seusianya.

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"Aku pikir itu cinta, karena di sekolah aku sempat punya crush sama seorang cowok," ujar Amary, kepada awak media di Jakarta, Minggu (19/7).

Melalui lagu tersebut, penyanyi berusia 13 tahun itu berharap anak-anak dan remaja tidak ragu mengungkapkan perasaan mereka. Menurutnya, keberanian untuk jujur terhadap perasaan bisa menjadi langkah awal membangun hubungan yang baik.

"Kalau ada orang yang punya crush dan takut mengaku, semoga mereka mau mendengarkan lagu ini. Jangan takut, karena bisa saja dia juga menyukai kalian," katanya.

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Dalam proses produksi, Amary bekerja sama dengan Ian dari Nona Records. Proses rekaman dilakukan di Studio 168, sedangkan pengambilan video musik berlangsung di Cafe Sembilan dengan melibatkan teman-teman, adik, dan sepupunya sebagai talent.

Sebelumnya, Amary telah merilis dua single, yakni I Have To Leave yang mengisahkan pengalaman pribadinya saat harus meninggalkan Jakarta untuk mengikuti kepindahan orang tuanya ke Amerika Serikat, serta Ayah dan Ibu yang mengangkat tema kasih sayang dan pengorbanan orang tua.

Amaryllis akan merilis single ketiga They Call This Love yang terinspirasi kisah cinta remaja.

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