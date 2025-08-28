Rilis TVC Baru, LeichtMix Bangun Kepercayaan Kuat Kepada Para Kontraktor

jpnn.com, JAKARTA - Pada momen istimewa Kemerdekaan Republik Indonesia, LeichtMix Premium Mortar, semen instan asli Indonesia dari Broco Industries, menggaungkan semangat #BersamaMembangunTanahAir melalui TVC perdananya.

Selama lebih dari 50 tahun, Broco Industries telah konsisten menghadirkan material bangunan berkualitas yang digunakan dalam berbagai proyek strategis dan ikon nasional, melalui LeichtMix.

Produk terbukti menjadi pilihan utama pada infrastruktur vital di tanah air.

Beberapa bangunan yang menggunakan LeichtMix ialah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, MRT Jakarta, hingga gedung-gedung ikonik seperti Telkom Landmark Tower dan Sahid Sudirman Centerm

Jejak kontribusi itu menjadi bukti nyata konsistensi LeichtMix dalam mendukung pembangunan bangsa.

Direktur Utama LeichtMix Premium Mortar, Sarwono Sutrisno mengatakan LeichtMix berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi kontraktor, pengembang, arsitek, dan masyarakat luas di seluruh Indonesia.

"Sebagai produk asli Indonesia, kami terus berinovasi menghadirkan solusi yang tidak hanya mendukung pembangunan Indonesia yang kokoh dan berdaya saing global, tetapi juga ramah lingkungan untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan," ungkap Sarwono, melalui keteranganya pada Kamis (28/8).

Project Manager sekaligus Kontraktor Senior di PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara, Ijlal Fashaldad, menegaskan pentingnya pengawasan, perencanaan, dan pemilihan material dalam menjaga kualitas bangunan.