Rilis Video After Movie, Parti Libur Beri Bocoran Lokasi Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - Parti Libur 2026 akhirnya merilis video after movie dari kemeriahan festival musik yang berlangsung di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur pada 1-2 Agustus 2026 lalu

Video berdurasi 9.40 menit tersebut menampilkan berbagai momen menakjubkan dan tidak terlupakan dari rangkaian Parti Libur 2026.

Festival yang diprakarsai oleh Gahtan Thoriq itu mengusung konsep Caravan, dengan memadukan panggung pertunjukan musik eksentrik dan gemerlap wahana bermain theme park.

Parti Libur 2026 sukses menjadi salah satu alternatif destinasi festival terbesar di luar Jakarta pada pertengahan tahun ini. Buktinya, festival dua hari tersebut mampu menghadirkan 105 penampil lintas genre dan memikat 18.000 penonton.

"2 days. 105 performers. 18.000 souls. And yes, see you in 2027," tulis akun resmi Parti Libur di Instagram, Rabu (23/9).

Video after movie Parti Libur 2026 mampu merangkum energi para penampil yang beraksi di sembilan panggung tematik.

Paduan tata cahaya spektakuler, pesta kembang api, hingga riuh nyanyian penonton membuat video makin terasa megah.

Beberapa cuplikan penampilan musisi papan atas seperti DeadSquad, Seringai, Efek Rumah Kaca, Lorjhu', Sukatani, hingga band kebanggaan Jawa Timur ikut meramaikan video.