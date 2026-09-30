Rilis Video Ajariku Jadi Berani, Banda Neira Gelar Gigs dan Pameran
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Banda Neira baru saja merilis video klip untuk lagu Ajariku Jadi Berani (feat. Reruntuh).
Lewat lagu dan video musik itu, Banda Neira berharap bisa terus menularkan keberanian kepada para pendengar. Sebab, pesan dari lagu Ajariku Jadi Berani menurut Banda Neira relevan untuk digaungkan lagi sekarang.
"Lagu itu bercerita tentang seseorang yang didera ketakutan, kemudian minta diajari caranya menjadi berani. Lewat lagu itu kami seperti mau bilang ke pendengar: ayok, kita sama-sama belajar jadi berani,” kata Ananda Badudu, gitaris dan vokalis Banda Neira.
Ananda Badudu menulis lagu Ajariku Jadi Berani medio 2020-an, tidak berapa lama setelah ditangkap dan dipukuli aparat karena menginisiasi penggalangan dana untuk mendukung aksi mahasiswa menolak perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peristiwa penangkapan yang terjadi pada 2019 lalu itu diakui melahirkan kemarahan yang membekas hingga kini.
“Saya sadar saya masih membawa kemarahan itu, tapi saya tidak ingin kemarahan itu berubah jadi sesuatu yang destruktif. Itu sebabnya saya menulis Ajariku Jadi Berani. Saya berharap lagu itu bisa jadi pemantik yang mendorong kami dan juga pendengar untuk menjadi berani," tambah Ananda Badudu.
Dalam pembuatan video Ajariku Jadi Berani, Banda Neira bekerja sama dengan sutradara Rukii Naraya dan pasangan koreografer-dramaturg Enji Sekar dan Arsita Iswardhani.
Rukii yang biasanya dikenal sebagai fotografer kali ini menggarap video musik untuk Banda Neira.
Banda Neira baru saja merilis video musik untuk lagu Ajariku Jadi Berani (feat. Reruntuh).
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